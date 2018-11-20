شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفاوض النجوم لضم صلاح أمين مقابل مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى المصرى البورسعيدى فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى نجوم إف سى، من أجل ضم مهاجم الفريق صلاح أمين، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وجاءت مفاوضات مسئولو المصرى مع النجوم لضم صلاح أمين، بناءً على طلب ميمى عبد الرازق المدير الفنى للفريق البورسعيدى، الذى شدد على ضرورة تدعيم خط هجومه بأحد العناصر التى تتميز بالخبرة مثل صلاح، خاصة مع اقتراب رحيل أحمد جمعة الذى تلقى عدد من العروض الخارجية فى الفترة الحالية.

وعرض نادى المصرى البورسعيدى مليون جنيه على النجوم من أجل الحصول على خدمات المهاجم صلاح أمين فى يناير المقبل، ومن المنتظر أن ينظر مسئولو النجوم فى العرض وإبداء الموافقة عليه أو رفضه.