شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تمنع مدبولى من مران الزمالك وعودة عمر صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد مدبولي صانع ألعاب الزمالك لنزلة برد شديدة أدت لغيابه عن المران الجماعى لفريقه اليوم الثلاثاء نظرًا لمعاناته من ارتفاع شديد فى درجة الحرارة ليحصل على إذن من الجهاز الفنى بالغياب .

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية، بعد غدٍ الخميس، فى الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى المصرى التى يتصدرها الأبيض برصيد 26 نقطة .

وشهد مران الزمالك اليوم انتظام عمر صلاح حارس المرمى بعدما حصل على راحة خلال تدريب الأمس فيما غاب الثنائى التونسى حمدى النقاز وفرجاني ساسى للتواجد مع منتخب نسور قرطاج خلال ودية المغرب المقرر إقامتها اليوم كما غاب الكونغولي كاسونجو لتواجده مع منتخب بلاده حيث سيعود إلى القاهرة فجر غدًا الأربعاء بعد المشاركة في لقاء الكونغو برازفيل بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وأدى محمود حمدي الونش مدافع الزمالك تدريبات علاجية وتأهيلية لإصابته فى العضلة الضامة، خلال معسكر المنتخب الوطنى الأخير لخوض مباراة تونس.

وقام السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك بتطبيق بعض الجمل الفنية خلال مران اليوم لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام الداخلية.