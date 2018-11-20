شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المقاولون يهزم الجونة 4/2 فى مباراة مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق المقاولون العرب فى مواصلة انتصاراته محققًا الفوز على حساب الجونة بنتيجة 4/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الأسبوع الخامس عشر للدورى.

وتقدم أحمد الشيمى للمقاولون فى الدقيقة 15، وتعادل إسلام رشدى للجونة فى الدقيقة 52 قبل أن يحرز أحمد على كامل الهدف الثانى للذئاب فى الدقيقة 64، وتعادل شيكاتارا للجونة فى الدقيقة 72، ثم يعود إبراهيم عادل ويحرز الهدف الثالث للذئاب فى الدقيقة 77 قبل أن يختتم محمد سمير مهرجان الأهداف فى الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 17 نقطة ويقفز للمركز السادس بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة فى المركز العاشر.