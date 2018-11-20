شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: «كوليبالى» لا يصلح للعب بالأهلى ومحمود علاء لا يناسب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعجب عبد الظاهر السقا، قائد المنتخب السابق، من تواجد المالي ساليف كوليبالي، ضمن صفوف النادي الأهلي.

وقال خلال تصريحات إذاعية: "من الممكن أن يكون كوليبالي يملك خبرات دولية، ولكنه ضعيف بشكل مبالغ في المواقف الدفاعية مع المهاجمين وبطيء جدًا، ومش ده اللى يلعب في الأهلي، والميزة الوحيدة فيه كمدافع هي الكرات العرضية والطويلة".

وتابع: "يجب أن يكون مدافع النادي الأهلي، أفضل من ذلك، لأنه النادي الأقوى في أفريقيا، لكن مستوى كوليبالي أضعف من الفريق بكثير، ويجب تدعيم صفوف الفريق بمدافع قوى فى يناير".

وأكد عبد الظاهر السقا، أن المدافعين في مصر مظلومون قائلاً: "كرة القدم تغيرت بشكل كبير وأصبح على كل لاعبي الفريق القيام بأدوار دفاعية".

وتابع: "أحمد حجازي، أفضل مدافع في مصر وشبه متكامل، وأيضًا يقدم علي جبر مدافع مميز".

وأضاف: "باهر المحمدي يجب أن تثقل خبراته قبل التواجد في المنتخب الوطني، رغم أنه يقدم مستوى جيدًا".

وأكد عبد الظاهر السقا، أن استبعاد محمود علاء، مدافع الزمالك من المنتخب منطقي قائلاً: "محمود علاء بدأ ينسى أنه مدافع بسبب تركيزه في المشاركة في الأدوار الهجومية وتسجيل الأهداف، وأصبح يملك أزمات دفاعية كبيرة، والجماهير بدأت تشعر بوجود أزمة دفاعية في الزمالك".

وتابع: "أتوقع أن يكون عدم تركيزه في الأدوار الدفاعية، هو السبب الرئيسي لاستبعاده من الفراعنة، لأن أجيري يتابع اللاعبين بشكل جيد".