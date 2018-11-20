شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جدو يضيع ضربة جزاء أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاع محمد ناجى جدو مهاجم الجونة ضربة جزاء لفريقه فى الدقيقة 32 أمام المقاولون العرب، بعدما ارتطمت الكرة بالقائم الأيمن لحسن شاهين حارس المقاولون، ومازالت النتيجة تشير بتقدم الذئاب بهدف مقابل للا شىء فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر للدورى.

جاء تشكيل المقاولون على النحو التالى : حسن شاهين فى حراسة المرمى

الدفاع : إبراهيم عادل – محمد سمير – حسن الشامى – أحمد الشيمى

الوسط : إبراهيم صلاح – أحمد محمود طيطا – لويس اواردو – محمد سوسته

الهجوم : محمد طلعت – أحمد على كامل

بينما جاء تشكيل الجونة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : هيثم محمد

الدفاع : أحمد على – لوى وائل – احمد سعيد اوكا – خالد صبحى

الوسط : جانوش بانوم – مصطفى جابر – محمد عبد الجواد – احمد مجدى

الهجوم : إسلام رشدى – جدو