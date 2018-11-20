كاف يقرر إعادة مباراة الترجى وأول أغسطس فى حالة واحدة

كتب أحمد عصام عقب إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إيقاف الزامبى جانى سيكازوى حكم مباراة الترجى وأول أغسطس الأنجولى، أصبح مصير تتويج الترجى ببطولة دورى ألأبطال على حساب الأهلى محل شك. وتنص لوائح الكاف على إعادة مباراة الترجى وأول أغسطس فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا حال إثبات تلقى الحكم رشاوى لمنح بطل تونس بطاقة التأهل للمباراة النهائية. ومن المنتظر أن يخضع الحكم الزامبى للتحقيق بلجنة الانضباط، وحال ثبوت تهمة التواطؤ مع الترجى ستتم إعادة المباراة، وبالتالى يتجرد بطل تونس من لقب دورى أبطال أفريقيا المتوج به على حساب...

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