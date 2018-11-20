بعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادا لمواجهة الوصل في لقاء الفرصة الأخيرة

كتب: ضياء السقا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الثلاثاء، الإمارات، استعدادا لمواجهة الوصل الخميس، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

وذكر الموقع الرسمي للاهلي أن بعثة الفريق قد غادرت القاهرة صباح الثلاثاء برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، وضمت 20 لاعباً؛ هم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وسعد سمير وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وصبري رحيل وأحمد علاء وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد شريف، وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ومروان محسن وصلاح محسن ويلحق وليد أزارو بالبعثة غدًا.

وتوجهت البعثة فور وصولها الإمارات إلى فندق الإقامة، ليخلد اللاعبون للراحة قبل خوض أول مران على ملعب الوصل مساء اليوم.

وحرص وفد من نادي الوصل على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها الإمارات.

وقام الوفد باستقبال بعثة الأهلي والاطمئنان على إنهاء إجراءات وصول الفريق، كما رحّب الوفد ببعثة المارد الأحمر.

وكان سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي قد تواجد في المطار بعدما سبق البعثة وسافر قبل 48 ساعة للاطمئنان على ترتيبات إقامة الفريق هناك.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد أعلن أن البطولة العربية هى الفرصة الأخيرة للفرنسي باترك كارتيرون، المدير الفني للأهلي.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن خروج الأهلي من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي من دور الـ16، يعني رحيل الجهاز الفني بالكامل، لأنه سيكون ثاني لقب يضيع من المارد الأحمر هذا الموسم".

وأكد الإعلامي: "الصعود لربع نهائي البطولة العربية، سيعوض الجماهيرالحمراء ولو قليلا عن خسارة اللقب الإفريقي".

وكان لقاء الذهاب في استاد برج العرب بالأسكندرية قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويدخل الأهلي متأثرا بخسارته اللقب الإفريقي أمام الترجي التونسي، ولا بديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز والتأهل للدور التالي.