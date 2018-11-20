موعد مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في إياب البطولة العربية.. والقناة المفتوحة الناقلة وترددها.. ورحيل كارتيرون في هذه الحالة

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة العربية، على موعد مع مباراة هامة بين الأهلي المصري، والوصل الإماراتي، على ملعب زعبيل بدبي، في إطار منافسات إياب دور ال16 من البطولة العربية للأندية.

وكان لقاء الذهاب في استاد برج العرب بالأسكندرية قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتأهل الأهلي لدور الـ16 بعدما أطاح بالنجمة اللبناني من دور الـ32 بعد فوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1، فيما صعد الوصل على حساب الاتحاد السعودي.

ويدخل الأهلي متأثرا بخسارته اللقب الإفريقي أمام الترجي التونسي، ولا بديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز والتأهل للدور التالي.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد أعلن أن البطولة العربية هى الفرصة الأخيرة للفرنسي باترك كارتيرون، المدير الفني للأهلي.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن خروج الأهلي من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي من دور الـ16، يعني رحيل الجهاز الفني بالكامل، لأنه سيكون ثاني لقب يضيع من المارد الأحمر هذا الموسم".

وأكد الإعلامي: "الصعود لربع نهائي البطولة العربية، سيعوض الجماهيرالحمراء ولو قليلا عن خسارة اللقب الإفريقي".

موعد اللقاء

ومن المقرر إقامة اللقاء، في تمام الخامسة والنصف مساء الخميس، بتوقيت القاهرة.

قائمة كارتيرون

وأعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق وضمت كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

خط الدفاع: سعد سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف – أحمد علاء – صبري رحيل.

خط الوسط: أكرم توفيق – كريم نيدفيد – حسام عاشور – هشام محمد – وليد سليمان – ناصر ماهر – إسلام محارب – محمد شريف – أحمد الشيخ – أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو – مروان محسن – صلاح محسن.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي

أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - كريم نيدفيد

هشام محمد - حسام عاشور

إسلام محارب - وليد سليمان - أحمد حمودي

وليد أزارو

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباريات على فضائية "أبو ظبي الرياضية" المفتوحة.

تردد أبو ظبي الرياضية على النايل سات

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