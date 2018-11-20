المقاولون العرب يهزم الجونة برباعية في مباراة مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق المقاولون العرب فوزا مثيرا، مساء اليوم الثلاثاء، على نظيره الجونة ، بنيتجة أربعة أهداف مقابل هدفين ، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر بالدوري المصري.

ودخل الجونة بتشكيل مكون من :

هيثم محمد، خالد صبحي، لؤي وائل، أحمد سعيد «أوكا»، أحمد علي، جاتوش بانوم، مصطفى جابر، أحمد مجدي، إسلام رشدي، محمد عبد الجواد، محمد ناجي «جدو».

وتقدم المقاولون العرب بالهدف الأول في الدقيقة 16 عن طريق أحمد الشيمي، قبل أن يتعادل إسلام رشدي للجونة في الدقيقة 52.

وسجل أحمد علي الهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 65، ليتعادل بعدها شيكاتارا للجونة في الدقيقة 74.

ومع حلول الدقيقة الـ 78 سجل أحمد علي الهدف الثالث لفريق المقاولون العرب، ليختتم محمد سمير أهداف الذئاب من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وبتلك النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الجونة عند 14 نقطة بالمركز الحادي عشر.