أوزباكستان تسقط أمام كوريا الجنوبية برباعية تحت قيادة كوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - بريزبان (أستراليا) 2-(د ب أ):

اكتسح منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم نظيره أوزبكستان الذي يدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بنتيجة 4 / صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات بطولة كأس أمم آسيا التي ستقام في الإماراتي في يناير المقبل.

وسجل أهداف المنتخب الكوري تي هي نام وهوانج أوي جو وسيون مين مون وجواو كوستا في الدقائق التاسعة و24 و69 و81 على الترتيب.

ويلعب المنتخب الكوري في المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا مع منتخبات الفلبين وقيرغيزستان والصين، فيما يلعب المنتخب الأوزبكي في المجموعة السادسة مع منتخبات عمان وتركمنستان واليابان.