صلاح شرب من نفس كأس "حكم الترجي".. 3 وقائع مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوي مؤقتا لحين التحقيق معه، بعد اتهامه بالفساد، بناءً على ما جاء من مخالفات في مباراة الترجي التونسي، وبريميرو دي أجوستو الأنجولي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الحكم الزامبي صاحب الـ39 عاما، حصل على الشارة الدولية عام 2007.

بدايته

دخل سيكازوي ضمن قائمة الحكام ببطولة "كوسافا تحت 20 عاما"، عام 2008، والتي تُنظم لمنتخبات جنوب القارة الإفريقية، حين دخل بديلا لأحد الحكام الذين رسبوا في اختبارات اللياقة البدنية قبل البطولة.

واشتهر الحكم الزامبي بإتاحة الفرصة دون احتساب العديد من الأخطاء، وكذلك بإشهاره عدد كثير من البطاقات الصفراء.

مباريات مصر

وسبق أن أدار الحكم الزامبي 5 مباريات للمنتخبات المصرية طوال تاريخه، وهم: نهائي مصر والكاميرون ببطولة الأمم الإفريقية بالجابون 2017 والتي توج بها الأسود بالفوز (2-1)، ونيجيريا ومصر في تصفيات أمم إفريقيا والتي انتهت بالتعادل (1-1).

كما أدار مباراة موزمبيق ومصر في تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف. ومباراة مصر وجنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة للأوليمبياد والتي فاز فيها المنتخب الأوليمبي المصري بهدفين نظيفين، ومباراة مصر ومالي في بطولة إفريقيا للشباب 2011 وخسرها الفراعنة بهدف نظيف.

3 وقائع مثيرة للجدل

منع صلاح من هدف

واجه المنتخب المصري مضيفه النيجيري في مارس 2016 بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

وبعد تأخر المنتخب المصري، استطاع محمد صلاح أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 90، ليقترب الفراعنة من التأهل للكان.

بعدها انطلق صلاح منفردًا نحو المرمى، لإحراز هدف التأهل الرسمي دون الانتظار لنتيجة المباراة الأخيرة، إلا أن الحكم أطلق صافرة النهاية ليحرم صلاح من هدف محقق.

طرد راموس

تراجع الحكم الزامبي عن طرد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد في نهائي كأس العالم للاندية 2016، بين الفريق الملكي، وكاشيما الياباني.

وحصل راموس على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 55، قبل أن يرتكب خطأ آخر في الدقائق الأخيرة من المباراة ليتجه الحكم نحوه لإشهار البطاقة الصفراء، قبل أن يتراجع عن ذلك.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (2-2)، قبل أن يفوز ريال مدريد بكأس العالم بهدف في الوقت الإضافي سجله كرستيانو رونالدو.

هدف أول أغسطس

في مباراة الترجي وأول أغسطس بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، كانت النتيجة تشير لتقدم بطل تونس (3-2)، ولكنها نتيجة غير كافية للتأهل بعد الخسارة ذهابا بهدف نظيف.

ومع حلول الدقيقة 78 ألغى الحكم الزامبي هدفا صحيحا لبطل أنجولا، استطاع بعدها الترجي أن يسجل هدفا رابعا ليتأهل للنهائي الإفريقي لمواجهة الأهلي.