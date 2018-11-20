الأهلي يشكو ستوك سيتي لـ" فيفا" بسبب مستحقات رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدم ناديه بشكوي رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي ستوك سيتي الإنجيزي بسبب امتناع الأخير عن سداد مبلغ 2.5 مليون يورو مستحقات متأخرة للقلعة الحمراء.

وقال حلمي عبد الرازق في تصريحات خاصة لمصراوي :" قدمنا شكوى ضد النادي الانجليزي بسبب مماطلته ثم امتناعه عن سداد باقي المستحقات المالية الخاصة بنا ".

وكان نادي ستوك قد قرر في وقت سابق التحفظ علي باقي قيمة صفقة انتقال رمضان صبحي بسبب القضية التي رفعها مسئولي شركة مسك ضد النادي قبل ان يحصل الأهلي في مايو الماضي علي حكم ببطلان تغريمه 135 مليون جنيه.

وأرسل الأهلي نسخة للنادي الانجليزي من الحكم الذي حصل عليه ضد شركة مسك التي كانت تدير قناة النادي،للحصول علي باقي قيمة الصفقة لكن لم يجد اي استجابة من إدارة ستوك سيتي.

ورحل رمضان صبحي عن صفوف ستوك مع بداية الموسم الحالي وقام بالتوقيع لنادي هدرسفيلد لمدة ثلاث سنوات قادمة.