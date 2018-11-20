رياضة | أول تعليق من النحاس بعد الفوز على الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من النحاس بعد الفوز على الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، سعادته الكبيرة عقب الفوز المثير الذي حققه فريقه على حساب الجونة بأربعة أهداف مقابل هدفين في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال النحاس عقب نهاية المباراة :"الحمد لله، حققنا فوزا هاما للغاية أمام فريق محترم والمباراة كانت صعبة للغاية نظرا للظروف التي يمر بها فريق الجونة".

وأضاف "بدأنا اللقاء بشكل سئ لكن الهدف الذي أحرزناه مبكرا منحنا الثقة، وإصرار اللاعبين والجهاز الفني خارج المباراة ساعد في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط المهمين للغاية".

وتابع "أوجه الشكر مجددا للكابتن علاء نبيل المدير الفني السابق للفريق، وعلى قدر ما تتعب وتجتهد يأتيك التوفيق.. الفريق يملك مجموعة مميزة من اللاعبين والتي حملت المسئولية طوال الفترة الماضية، وسنستمر في العمل، لأن الدوري هذا الموسم صعب للغاية والنقاط متقاربة بين الفريق".

وأشار :"اللعب عصرا أمر صعب للغاية وتحديدا على ملعب المقاولون العرب، فهناك فرق لا تعرف اللعب في هذا التوقيقت، لكن الله يكون في عون عامر حسين".

وأتم حديثه "فريق المقاولون كبير جدا ومكانته لا بد أن تليق به، وسنعمل مع اللاعبين على تحقيق ذلك".