كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يقلل الحمل البدني بمران الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مران اليوم على تخفيف الحمل البدني والتركيز علي تدريبات الكرة . وقام جروس بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وحرص على الإشراف عليها بنفسه وتصحيح أي أخطاء في المران.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | جروس يقلل الحمل البدني بمران الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .