رياضة | كول كورة coolkora مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر الان| تابع لايف مباراة السعودية والاردن| الآن Saudi

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كول كورة coolkora مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر الان| تابع لايف مباراة السعودية والاردن| الآن Saudi

تحدد موعد مباراة السعودية والأردن الودية ضمن استعدادات كأس أسيا المقبلة في دولة الإمارات، وذلك بعد أيام من مواجهة السعودية ضد اليمن، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد خلال المباراة التي اقيمت في الرياض يوم الجمعة الماضي، وسنوضح لكم من خلال المقال القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر الان| تابع لايف مباراة السعودية والاردن| الآن Saudi

مباراة السعودية والاردن

في العاصمة الأردنية عمان، يحل المنتخب السعودي ضيفاً على نظيره الأردني على ملعب مدينة الملك عبد الثاني، وذلك استعداداً للمشاركة في كأس اسيا مطلع العام القادم بالإمارات، والتي ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم الأسيوية، ويحلم من خلالها المنتخب الأخضر السعودي بتحقيق اللقب القاري الغائب منذ سنوات.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر الان| تابع لايف مباراة السعودية والاردن| الآن Saudi

موعد مباراة السعودية والاردن

تبدأ مباراة السعودية والأردن يوم الثلاثاء في الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت الرياض، ويفترض أن تشهد المباراة إقبال جماهيري كبير خاصة من جانب الجماهير الأردنية التي تعشق كرة القدم.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر الان| تابع لايف مباراة السعودية والاردن| الآن Saudi

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والاردن وتنقل مباراة السعودية والأردن على القناة الرياضية السعودية ksa على النايل سات وعرب سات، عبر التردد 12523 أو12149 مع معدل ترميز 27500. كول كورة coolkora مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر الان| تابع لايف مباراة السعودية والاردن| الآن Saudi وفاز منتخب الأردن خلال مباراته الماضية على الهند بهدفين مقابل هدف ودياً السبت الماضي، وهي المباراة التي شهدت تسجيل الحارس عامر شفيع لهدف تاريخي في الدقيقة 25 من عمر المباراة. كول كورة coolkora مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر الان| تابع لايف مباراة السعودية والاردن| الآن Saudi كما قرر المدير الفني للمنتخب الأخضر استبعاد اللاعبان سلطان الغنام وسالم الدوسري من قائمة المنتخب التي ستكون متاحة لخوض لقاء الأردن يوم الثلاثاء، وكان المنتخب السعودي قد فاز على نظيره اليمني بهدف نظيف دون رد يوم الجمعة الماضي، في مباراة ودية ضمن استعدادات الأخضر لكأس اسيا مطلع العام القادم. كول كورة coolkora مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر الان| تابع لايف مباراة السعودية والاردن| الآن Saudi استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي “الارجنتيني” أنطونيو بيتزي لاعب الوسط سالم الدوسري، والمدافع سلطان الغنام من قائمة المنتخب أمام الأردن لعدم جاهزيتهما. كول كورة coolkora مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر الان| تابع لايف مباراة السعودية والاردن| الآن Saudi قام بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية باستدعاء عدد من اللاعبين لتلك المباراة وينوي المدير الفني وضع اللاعبين تحت ضغط لذلك كان اختيار المنتخب الأردني للعب مباراة ودية معه في معقله مثالي للغاية.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر الان| تابع لايف مباراة السعودية والاردن| الآن Saudi