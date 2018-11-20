رياضة | ريال مدريد يركز على الجانب البدني في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يركز على الجانب البدني في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد مدرب ريال مدريد، سانتياجو سولاري، اليوم، مران الفريق الملكي، الذي شهد عودة عدد من اللاعبين الدوليين، بعد انتهاء التزاماتهم مع منتخبات بلادهم، في ثاني مران هذا الأسبوع، استعدادا لمواجهة إيبار، بالجولة الـ13 من الليجا، السبت القادم، على ملعب (إيبوروا).

وشارك اللاعبون الدوليون، لوكا مودريتش، ماركو أسينسيو، داني سيبايوس وإيسكو، من بين آخرين، في المران، الذي اعتمد في جزئه الأكبر على الجانب البدني.

كما شارك في المران الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي لم يستدع لمنتخب بلاده واستغل الفترة الماضية لعلاج ركبته.

من جانبه واصل اللاعبون المصابون، ناتشو، كاسيميرو وريجيلون، تدريباتهم الخاصة للتعافي.