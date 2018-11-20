رياضة | يلا شوت بدون تقطيع مباراة تونس والمغرب في بث مباشر ضمن اهم مباريات

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يلا شوت مشاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر، تقام المباراة الودية الدولية فى ديربى شمال أفريقيا بين منتخب تونس ومنتخب المغرب فى إطار استعداد المنتخبين للمشاركة فى نهائيات أفريقيا 2019 يوم الثلاثاء 20/11/2018، Tunisia يلا شوت| كول كورة HD مشاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر الان| اهم مباريات اليوم مباشر| شاهد Morocco الآن

وتلعب المباراة على ملعب رادس الأوليمبى، وكان قد ضمن المنتخبين التأهل للنهائيات الأفريقية خلال مشوارهم فى دور المجموعات المؤهل، تونس والمغرب فى ديربى شمال أفريقى ساحلي ودى، المغرب وتونس فى لقاء ودى دولى لحسم السيطرة على شمال أفريقيا

Maroc vs Tunisie

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ويأمل المنتخب التونسى فى تحقيق الفوز على ملعبه وعلى أراضيه وتقديم أفضل مستوى مقنع وحسم الفوز فى المباراة المرتقبة، بينما يسعى المنتخب المغربى فى الانتصار والاستعداد الأمثل وتجهيز اللاعبين، كما يطمح فى الفوز بمباراة الديربى والسيطرة على قمة شمال أفريقيا.

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة الخاصة به متساويا مع منتخب مصر الذى هزمه فى المباراة الماضية 3-2، وكان قد ضمن التأهل من لقاء الجولة الرابعة وينافس على المركز الأول والثانى.

بينما يحتل منتخب المغرب حاليا صدارة المجموعة بعد فوزه على منتخب الكاميرون 2-0 وضمانه التأهل رسميا إلى النهائيات، ويلعب المغرب حاليا من أجل تصدر المجموعة أوالتأهل كوصيف لها.

موعد مباراة تونس والمغرب

تقام مباراة تونس والمغرب الودية الدولية خلال مشوارهما الإعدادي لنهائيات أمم أفريقيا الكاميرون 2019 يوم الثلاثاء 20/11/2018، وتبدأ المباراة فى الساعة السادسة بتوقيت تونس والمغرب الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وفى الثامنة بتوقيت الكويت السعودية، وفى الساعة السادسة بتوقيت تونس والمغرب.

سيتم نقل المباراة عبر استوديو خاص يبث على قناة الكاس one الساعة 19:30 فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الدوحة ويعلق على المباراة خليل البلوشي.

كما تنقل القناة الوطنية الأولى live Stream لتونس المبارة على الهوائ مباشر فى تمام السادسة بتوقيت تونس والمغرب.

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