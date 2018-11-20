رياضة | يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

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يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

ننشر اليكم القنوات المفتوحة الناقلة للبث المباشر لمباراة السعودية والأردن، حيث يستكمل المنتخب السعودي مبارياته الودية أمام منتخب الأردن، وتستضيف الملاعب الأردنية المباراة المرتقبة اليوم الثلاثاء 20/11/2018، بين منتخب السعودية ومنتخب الأردن ويستعد كلا المنتخبين من أجل المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 المقامة بالإمارات العربية المتحدة.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

استعدادات منتخب السعودية ومنتخب الأردن المرتقبة

يذكر أن منتخب الخضر قد تمكن من الفوز بهدف دون رد في مباراته السابقة أمام منتخب اليمن، ويسعى المنتخب السعودي في الظهور بالشكل الأمثل والجيد من أجل المنافسة على لقب كأس آسيا 2019، والتي يشارك بها في المجموعة الخامسة وتضم بجانبه منتخبات لبنان، وقطر، وكوريا الشمالية، وتعد المجموعة سهلة نسبيا لبطل أسيا في أكثر من مناسبة.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

في حين أن المنتخب الأردني هو الآخر يخوض مباراته الودية الدولية استعدادا في التصفيات النهائية بكأس أسيا، ويشارك منتخب النشامى بالمجموعة الثانية من النهائيات بجانب كلا من أستراليا، وفلسطين، وسوريا.

موعد مباراة السعودية والأردن الودية اليوم

وتقام مباراة السعودية والأردن الودية الدولية ضمن استعداد المنتخبين في المشاركة بالنهائيات يوم الثلاثاء 20/11/2018، وستنطلق بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والأردن، وفى الثامنة مساء توقيت السعودية الدولي، وفى تمام الخامسة بالتوقيت الدولي لغرينتش.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن

كما تقرر إذاعة المباراة الهامة بين السعودية والأردن على شاشة قناة KSA SPORTS 1 ، بالإضافة لقناة الأردن الرياضية، ونقل أستوديو تحليلي للتعليق على أحداث اللقاء وتحليل أهم ما جاء في المباراة.

سنوافيكم برابط البث المباشر لمباراة السعودية والاردن قبل المباراة بنصف ساعة فتابعونا.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD