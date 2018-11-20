رياضة | HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية والاردن مباشر عبر السعودية الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش HD

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HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية والاردن مباشر عبر السعودية الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش HD

وستقوم قناة الرياضية السعودية بنقل مباريات الجولة العاشرة من مباريات الدوري السعودي حصرياً ومباشرة عبر شاشتها، والتي تبدأ الخميس القادم 15 نوفمبر.

HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية والاردن مباشر عبر السعودية الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش HD



تقوم قناة الرياضية السعودية مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر بإذاعة لقاء السعودية ضد الأردن، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لكأس الأمم الأسيوية التي ستقام مطلع العام المقبل.

HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية والاردن مباشر عبر السعودية الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش HD



وسيتولى المعلق السعودي عيسى الحربين مهام التعليق على قمة السعودية والأردن الودية في عمان الليلة.

HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية والاردن مباشر عبر السعودية الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش HD

إليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وبوليفيا الودية وموعد مشاهدة اللقاء المرتقب مساء الثلاثاء 20 نوفمبر، حيث يتنظر عشاق كرة القدم العراقية لعبة منتخب بلادهم ضد بوليفيا قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأسيوية بالإمارات الصيف القادم.

HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية والاردن مباشر عبر السعودية الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش HD

مباراة العراق وبوليفيا

يواصل منتخب أسود الرافدين تحضيراته المكثفة قبل مواجهة بوليفيا في إمارة دبي ودياً، ويخوض منتخب العراق حصتين تدريبتين خلال اليوم الواحد، حيث بدأ مراته الأول مباشرة فور الوصول لمقر التدريب المخصص له في دبي يوم الاثنين الماضي، اي قبل حوالي 8 أيام من المواجهة.

HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية والاردن مباشر عبر السعودية الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش HD

موعد مباراة العراق وبوليفيا

تبدأ مباراة العراق ضد بوليفيا على ملعب مكتوم بن راشد بمدينة دبي في الساعة السابعة مساء الثلاثاء القادم بتوقيت بغداد، ومن المفترض أن تشهد المباراة حضوراً جماهيراً من الجاليات العراقية المتواجدة داخل دبي والمناطق المحيطة.

HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية والاردن مباشر عبر السعودية الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش HD

القنوات الناقلة لمباراة العراق وبوليفيا

تنقل مباراة العراق وبوليفيا عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية hd المفتوحة بشكل مجاني وحصري، حتى يتمكن جميع جماهير الكرة العراقية من متابعة منتخب بلادهم أمام بوليفيا مسا الثلاثاء.

HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية والاردن مباشر عبر السعودية الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش HD

ويسعى المدير الفني للمنتخب العراقي كاتانيتش للاستفادة من المباريات الودية التي يخوضها، وذلك من أجل إختيار قائمة الفريق النهائية التي ستخوض كأس الأمم الأسيوية المقبلة.

وكان المنتخب البوليفي قد خاض مباراة ودية ضد نظيره الإماراتي يوم الجمعة الماضية في دبي، وانتهت نتيجة المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، سيكون هناك حضور جماهيري جيد متوقع من الجالية العراقية بمدينة دبي الإماراتية في تلك المباراة من أجل مساندة أسود الرافدين.

HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية والاردن مباشر عبر السعودية الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش HD

تأكد نقل قناة أبو ظبي الرياضية للمباراة الآن حيث قامت القناة بالتنويه عن إذاعتها المباراة مباشرة على شاشتها، وهو الأمر الذي لم يكن مؤكد من قبل.

وكان المنتخب العراقي قد شارك في البطولة الرباعية الودية بالرياض بجانب منتخبات البرازيل والأرجنتين والدولة المضيفة السعودية، وخسر مباراتيه أمام الأرجنتين والسعودية.

HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية والاردن مباشر عبر السعودية الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش HD

العراق وبوليفيا هي من التجارب الأخيرة للمنتخب العراقي قبل منافسات كأس الأمم الأسيوية حيث لن يتاح له بعد ذلك إلا عدد قليل من المباريات لذلك فأن الشكل الذي سيظهر به المنتخب العراقي الليلة سيكون الشكل الأقرب للفريق في النهائيات الأسيوية.

HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية والاردن مباشر عبر السعودية الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش HD

