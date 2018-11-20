الان تتابع شاهد مفاجأة الهلال للاعبها كاريلو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة : الخليج 365

كشفت تقارير برتغالية، أن هناك تفكير جدي من نادي الهلال في تفعيل بند شراء اللاعب البيروفي كاريلو لاعب الفريق، وذلك بعد تقديمه مستويات مميزة مع الزعيم.

كان الهلال قد تعاقد مع كاريلو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، من نادي بنفكيا البرتغالي، مع وجود بند بأحقية الشراء.

وأشارت التقارير الصحفية لصحيفة “أبولا” أن الهلال سيقوم بتفعيل بند الشراء في عقد كاريلو، وعدم انتظاره لخوض اللاعب البيروفي 25 مباراة، وفقاً للمنصوص في العقد.

ولعب كاريلو مع الهلال 6 مباريات في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتمكن من خلالها في تسجيل هدف، صناعة آخر.