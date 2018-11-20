شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا صن»: «النني» يقترب من الرحيل عن أرسنال.. وهذا النادي وجهته المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن نادي أرسنال الإنجليزي يستعد للتخلي عن الدولي المصري محمد النني، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن «النني» الذي يرتبط بعقد مع المدفعجية حتى 2022، قد يرحل عن الفريق يناير المقبل، وذلك بسبب خروجه من حسابات المدير الفني أوناي إيمري، وأن نادي ليستر سيتي، قد يكون وجهة اللاعب المصري المقبلة.

وذكرت أن المدرب أوناي إيمري يريد للنادي أن يجني 15 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع «النني» الذي لم يلعب حتى الآن في مباريات الدوري هذا الموسم، واستغلالها في التعاقد مع بابلو فرونالس، لاعب وسط نادي فياريال الإسباني، حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 17.8 مليون جنيه إسترليني.