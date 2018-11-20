الريال اليمني يواصل صعوده وسط مؤشرات مبشرة .. تقرير

يواصل الريال اليمني صعوده أمام العملات الأجنبية وعلى وجه الخصوص الدولار الأمريكي، وسط مؤشرات مبشرة ووعود حكومية بإعادة أسعار المواد الغذائية إلى ما كانت عليه قبل التدهور .

وأكد عدد من الصرافين، في تصريحات لـ(الخليج 365) أن العملة الوطنية تواصل تعافيها أمام العملات الأجنبية حيث تراجع الدولار إلى 575 ريال، بعد أن كان قد تجاوز حاجز الـ750 ريال قبل أسابيع .

وأضاف الصرافين أن البنك المركزي اليمني ينفذ سياسة متوازنة لمعالجة وضع الريال اليمني من خلال دعمه ليعود تدريجياً إلى وضعه السابق، وبما لا يؤثر على عمليات العرض والطلب في السوق المحلية .. مشيرين إلى أن البنك يقوم بضخ كميات مقننة من العملة الصعبة كما يقدم هذه العملات بأسعار مخفضة للتجار من أجل توفير السلع الأساسية .

وعود حكومية :

وإزاء هذا التحسن، أكدت الحكومة إلتزامها الكامل بدعم وتوفير وتسهيل كافة الاعتمادات ومتطلبات استيراد السلع الأساسية وضمان وصولها إلي جميع المحافظات والمديريات في الجمهورية اليمنية .

وجددت خلال إجتماعها أمس، بالاستمرار في تقديم التسهيلات والخدمات المصرفية التي أقرها القرار 75 لعام 2018 لتجار السلع الأساسية والمتمثلة في تنفيذ الاعتمادات والحوالات المالية الدولية المستندية لتجار السلع الغذائية وتغطية احتياجاتهم من الدولار الأمريكي مع التأكيد على تعليق الآليات التنفيذية الواردة في القرار التي تحصر شحن استيراد وشحن السلع الأساسية عبر الإعتمادات والحوالات المصرفية المستندية لضمان التدفق الكامل لكل الواردات من السلع الأساسية إلي اليمن وتعزيز المخزون الغذائي.

قائمة سوداء للتجار :

على الرغم من التعافي الملحوظ للعملة المحلية، إلا أن السكان لازالوا ينتظرون ان ينعكس هذا التعافي على الوضع المعيشي لهم خاصة وأن الأسعار لازالت تراوح مكانها دون أي تغير نحو الأفضل .

وأعلنت الحكومة خلال الإجتماع عن إعتزامها إعداد قائمة سوداء للتجار المخالفين وكلفت وزارة الصناعة والتجارة بعمل قائمة سوداء للتجار المخالفين بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني.

وشددت على الوزارة ضرورة تفعيل دورها ومؤسساتها الرقابية على السوق بشكل عام وسوق السلع الغذائية بشكل خاص لضبط أسعار السلع وبيعها في السوق الرسمي وبالأسعار الطبيعية والمتناسبة مع السعر التفضيلي الذي يحصل عليه التجار من البنك المركزي للدولار الأمريكي.