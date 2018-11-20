شكرا لقرائتكم تعتيم إعلامى فى تونس على إيقاف حكم مباراة الترجى وأول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجاهلت المواقع الرياضية التونسية خبر إيقاف الزامبى جانى سيكازوى حكم مباراة الترجي وأول أغسطس الأنجولي، ف يإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما اتهمه الكاف بارتكاب أخطاء أثرت على نتيجة المباراة التى حسمه بطل تونس بتيجة 4/2.

وكان الترجي قد خسر فى أنجولا بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانتصر إيابا بنتيجة 4/2 ليتاهل على النهائي بعد مباراة مثيرة للجدل بسبب أخطاء الحكم الزامبي جانى سيكازوى.

ولم تتطرق الصحافة التونسية لخبر إيقاف الحكم وتعمدت تجاهله، خاصة وأن قرار الكاف بإيقاف سيكازوي قد يهدد تتويج الترجي باللقب الذى حققه على حساب الأهلي بمجموع 4/3 في النهائي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي رسميا إيقاف الحكم الزامبي بعد اخطائه الفادحة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتى قادت الترجى إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب لاحقا.