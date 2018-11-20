شكرا لقرائتكم كاسونجو "نيولوك" فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك بشكل جيد مع فريقه عقب عودته من بلاده فجر غدا الأربعاء بعد المشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا 2019 .

وقام كاسونجو بصبغ شعره باللون الأصفر خلال تواجده مع منتخب بلاده ليظهر بشكل مغاير مع الزمالك فور عودته للقاهرة . وأقترب كاسونجو من التواجد على مقاعد بدلاء الزمالك فى مباراته المقبلة أمام الداخلية مساء الخميس بالدورى بعدما أستقر الجهاز الفنى على تواجد عمر السعيد ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية على التوالى .

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