شكرا لقرائتكم إسبانيا تقترح على المغرب والبرتغال استضافة مونديال 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم بيدرو سانشير رئيس الوزراء الإسباني مقترحا إلى نظيره المغربي سعد الدين العثماني بشأن إمكانية التقدم بطلب تنظيم مشترك لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2030. وقال سانشيز في الرباط: لقد قدمت مقترحا للتنظيم المشترك لكأس العالم بين إسبانيا والمغرب والبرتغال، أولا للحكومة المغربية ثم للملك محمد السادس.

وأوضح سانشيز: إن الترشح له العديد من الرسائل في وجهة نظري، الأكثر أهمية بخلاف مدى العشق القائم في إسبانيا والمغرب والبرتغال في العلاقة بكرة القدم، وهو أكثر من مجرد دليل، هي أنها ستكون المرة الأولى التي يترشح فيها ملف بين قارتين، أوروبا وافريقيا.

وختم رئيس الوزراء الإسباني بالقول: سنعمل مع الدولتين سويا، مع وجود البرتغال كمرشح افترضي فإن التنافسية ستكون مرتفعة للغاية وبالطبع متحمسون للغاية للأمر.

وسبق لإسبانيا تنظيم مونديال 1982 وتسعى لاستضافة البطولة مرة ثانية بعد مضي 48 عاما. ومن المنتظر أن يواجه الملف الثلاثي لإسبانيا والمغرب والبرتغال منافسة شرسة من جانب الملف الثلاثي لدول أمريكا الجنوبية، أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.