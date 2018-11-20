شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. سألنا الجماهير ..مع أو ضد بقاء كارتيرون فى القيادة الفنية للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص " دوت مصر " على إستطلاع رأي الجماهير حول بقاء كارتيرون أو رحيله خلال المرحلة المقبلة فى إطار قرارات الإصلاح التى يتخذها مجلس الإدارة .

وفيما جاءت الآراء ما بين مؤيد و معارض ، فمنهم من وافق على بقاؤه و إعطاؤه فرصة و منهم من رحب برحيله و التعاقد مع مدير فنى مصرى ذات كفاءة .

فى ظل الهجوم الشديد الذى تعرض له فريق الأهلى و الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون عقب خسارة اللقب الأفريقى أمام الترجى التونسى فى رادس .