شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. سألنا الجماهير ..مع أو ضد بقاء كارتيرون فى القيادة الفنية للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص " دوت مصر " على إستطلاع رأي الجماهير حول بقاء كارتيرون أو رحيله خلال المرحلة المقبلة فى إطار قرارات الإصلاح التى يتخذها مجلس الإدارة .
وفيما جاءت الآراء ما بين مؤيد و معارض ، فمنهم من وافق على بقاؤه و إعطاؤه فرصة و منهم من رحب برحيله و التعاقد مع مدير فنى مصرى ذات كفاءة .
فى ظل الهجوم الشديد الذى تعرض له فريق الأهلى و الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون عقب خسارة اللقب الأفريقى أمام الترجى التونسى فى رادس .
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