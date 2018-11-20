شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الوصل يستقبل الأهلى بالإمارات.. والدرندلى يطمئن على تسكين البعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى الإمارات على الاطمئنان على ترتيبات الإقامة وتسكين اللاعبين. واستمر الدرندلى فى متابعة كل الإجراءات حتى اطمأن على البعثة والانتهاء من كل الترتيبات. وكانت بعثة الأهلى قد وصلت مطار دبى فى الواحدة ظهر اليوم، وكان فى استقبالها قنصل مصر فى الإمارات ووفد من مجلس إدارة نادى الوصل، وانتهت إجراءات الدخول فى دقائق معدودة، وتوجه اللاعبون إلى فندق الإقامة، حيث تناولوا وجبة الغداء وخلدوا الراحة؛ استعدادا لخوض المران الأول فى السابعة والنصف بتوقيت دبى "الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة" على الملعب الفرعى لنادى الوصل. ويلتقى الأهلى مع الوصل بعد غد الخميس فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

الدردنلى فى الامارات



الدرندلى

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