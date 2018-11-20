شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إسلام رشدى يحرز هدف التعادل للجونة أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الجونة فى إدراك هدف التعادل أمام المقاولون العرب لتصبح النتيجة 1/1 فى الدقيقة 52 من عمر اللقاء عن طريق إسلام رشدى، فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر للدورى.

كان أحمد الشيمى قد تقدم بهدف السبق للمقاولون العرب.

جاء تشكيل المقاولون على النحو التالى : حسن شاهين فى حراسة المرمى

الدفاع : إبراهيم عادل – محمد سمير – حسن الشامى – أحمد الشيمى

الوسط : إبراهيم صلاح – أحمد محمود طيطا – لويس اواردو – محمد سوسته

الهجوم : محمد طلعت – أحمد على كامل

بينما جاء تشكيل الجونة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : هيثم محمد

الدفاع : أحمد على – لوى وائل – احمد سعيد اوكا – خالد صبحى

الوسط : جانوش بانوم – مصطفى جابر – محمد عبد الجواد – احمد مجدى

الهجوم : إسلام رشدى – جدو