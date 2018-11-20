الزمالك يذبح عجلا لمواصلة الانتصارات أمام الداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذبح الجهاز الفنى للزمالك ولاعبو الفريق عجلا قبل ساعات من خوض مباراة الداخلية المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى الممتاز.



الزمالك يذبح عجلا قبل مواجهة الداخلية

ويأمل جهاز الزمالك واللاعبون فى مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية فى مسابقة الدورى خلال الفترة الحالية للحفاظ على صدارة الدورى المصرى التى يحتلها الأبيض بجدارة فى الوقت الحالى برصيد 26 نقطة.

وينتظم الزمالك فى معسكر مغلق غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الداخلية، حيث سيعلن السويسرى جروس المدير الفنى قائمة المباراة قبل المعسكر.