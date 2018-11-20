شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفوقه على أبطال 47 دولة.. ذهبيتان وبرونزية لمحمد عبده ببطولة العالم للكيك بوكسنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنجاز جديد للمؤسسة العسكرية، بعدما حصل بطل مصر والقوات المسلحة فى الكيك بوكسنج المقدم محمد عبده أبوستيت على 3 ميداليات متنوعة فى بطولة العالم للكيك بوكسنج التى أقيمت مؤخرا فى إيطاليا بمدينة ماسا كرارا، متفوقا على أبطال من 47 دولة أوروبية.

وقدم البطل محمد عبده عروضا رائعة فى 3 أساليب قتال يمثل كل واحد منهم بطولة منفصلة من دور الـ 32 او ال 16 وفاز علي أبطال كل من: إيطاليا واوكرانيا وروسيا، اسكتلندا، بولندا، وليز، فرنسا ليفوز بميداليتين ذهب وفى الأسلوب الثالث حصل على المركز الثالث للاصابة والخروج الطبى بلا انسحاب .

تم تصنيف بطل مصر الأول عالميا ليحصل على لقب عميد لاعبى العالم نظرا لأنه الاكبر سنا فى البطولة 40 عاما، كما أنه سبق وأن حصل علي المركز الاول في بطوله العالم عامين متتاليين .