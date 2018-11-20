7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 20 نوفمبر 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها تأهل الأهلى يمنح وليد أزارو 150 ألف دولار.. اعرف السبب، النجم الساحلى يطلب "كابتن" الزمالك 6 أشهر مقابل 9 ملايين جنيه.

تلقى حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، عرضًا من نادى النجم الساحلى التونسى، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوى المقبل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

تأهل اليوم الثلاثاء، محمد الشوربجى لدور الـ16 لبطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش التى تستمر فعالياتها حتى يوم 25 نوفمبر الحالى.

حصل المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى على 150 ألف دولار من النادى مؤخرًا تُمثل الدفعة الثالثة من قيمة عقده حيث يحصل اللاعب على راتبه من القلعة الحمراء على 4 دُفعات بواقع 150 ألف دولار.

كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، محمود سعد المدير الفنى للجبلاية بإعداد تقرير شامل عن دورى القسم الثانى الموسم المقبل وإقامته من مجموعة واحدة أو استمراره على الشكل الحالى بثلاث مجموعات.

كشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن الأمن تحفظ على استضافة ملعب بورسعيد لمباريات المصرى أمام الأهلى وبيراميدز والزمالك والإسماعيلى فى الوقت الحالى لأسباب أمنية.

حرص السويسرى كريستيان جروس، على عزل محمود كهربا صانع ألعاب الفريق بشكل تام عن أزمة تجديد عقده الحالى مع الزمالك، حيث طالب اللاعب بالتركيز داخل المستطيل الأخضر فقط خاصة أنه عنصر أساسى فى التشكيلة الأساسية والفريق يحتاج لجهوده فى المرحلة المقبلة الحاسمة.

كشف مصدر مطلع بالزمالك أن مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لصفوف طلائع الجيش، سيعود للقلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الحالى، موضحًا صعوبة تواجده فى يناير المقبل بناءً على عقد الإعارة للنادى العسكرى.