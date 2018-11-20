شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسنى يكشف تطورات الحالة الصحية للخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامة حسنى نجم الأهلى السابق وزوج كريمة محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية، تطورات الحالة الطبية لبيبو، بعد إجرائه جراحة ناجحة الاثنين الماضىى، لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى، وهو ما تسبب فى آلام العمود الفقرى التى يعانى منها منذ عدة أشهر.

وقال حسنى لليوم السابع: "الحمد لله حالة الكابتن استقرت، وأكد الأطباء زوال مرحلة الخطر.. بيبو سيمكث فى المستشفى بضعة أيام قبل أن يعود للقاهرة لاستكمال العلاج ومتابعة أعماله وشئون الأهلى".

وأكد حسنى أن الخطيب اجتاز اختبار الحركة الذى خضع له بمعرفة الفريق الطبى المعالج له فى مدينة هانوفر الألمانية، كما بدأ فى تناول العصائر والمياه وبعض الوجبات الخفيفة، كاشفا أن انتهاء تأشيرته الخاصة حال دون سفره والمكوث معه طوال فترة تواجده فى ألمانيا.

ونقل أسامة حسنى رسالة من الخطيب لكل محبيه مفادها أنه يعبر عن امتنانه لما وجده من حب من جانب جماهير الكرة المصرية، وبالأخص عشاق النادى الأهلى الذين منحوه طاقة كبيرة لعبور تلك الأزمة الصحية.

وأكد الفريق الطبى المعالج لرئيس الأهلى أن الخطيب سيقضى 10 أيام فى المستشفى يستطيع بعدها الخروج لبدء برنامجه التأهيلى، ناصحين أسرته بقضائه فترة نقاهة قبل العودة من جديد لمباشرة أعماله فى القلعة الحمراء.

وانهالت رسائل الاطمئنان على أسرة محمود الخطيب من أصدقائه ومحبيه منذ خروجه من غرفة العمليات.