الان تتابع رئيس الفيحاء يكشف حقيقة الاستغناء عن مهاجم الفريق أسبريلا والان مع التفاصيل

متابعة : الخليج 365

نفى سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء السعودي ، فكرة رحيل مهاجم الفريق الكولومبي دانيلو أسبريلا ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وأكد الشلهوب ، أن أسبريلا مستمر بصفوف الفريق ، ولا يوجد طرح لمغادرته أو وجود نية للاستغناء عنه ؛ موضحاً أنه عنصراً هاماً بالفريق.

كما شدد الشلهوب ، على أن اللاعب مستمر حتى نهاية عقدة بالصيف المُقبل.

ويستعد الفيحاء ، لمباراته أمام الحزم يوم الخميس المُقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري بالجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019.