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الان تتابع رئيس الفيحاء يكشف حقيقة الاستغناء عن مهاجم الفريق أسبريلا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء السعودي
متابعة : الخليج 365
نفى سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء السعودي ، فكرة رحيل مهاجم الفريق الكولومبي دانيلو أسبريلا ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.
وأكد الشلهوب ، أن أسبريلا مستمر بصفوف الفريق ، ولا يوجد طرح لمغادرته أو وجود نية للاستغناء عنه ؛ موضحاً أنه عنصراً هاماً بالفريق.
كما شدد الشلهوب ، على أن اللاعب مستمر حتى نهاية عقدة بالصيف المُقبل.
ويستعد الفيحاء ، لمباراته أمام الحزم يوم الخميس المُقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري بالجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019.
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