قطر تكرم أبطالها في "يوم التميز الرياضي"

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خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 02:52 مساءً - كرمت اللجنة الأولمبية القطرية في حفلها السنوي "يوم التميز الرياضي" نجوماً رياضيين صنعوا المجد وحولوا الإنجازات الرياضية إلى حقيقة واقعة، في خطوة تحسب للدولة الخليجية التي دأبت على استضافة كبرى الفعاليات والمناسبات الرياضية.

وشهد الحفل الذي أقيم، مساء الأحد، في أكاديمية أسباير حضور عدد كبير من الكفاءات الرياضية والشركاء وطلاب أكاديمية أسباير الذين احتفوا بإنجازات فريق قطر (الأدعم).

وقال رئيس "الأولمبية القطرية"، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، في كلمته أثناء الحفل: إن "الرياضة القطرية حققت إنجازات كبيرة في مختلف المستويات والأصعدة، ولم تقتصر تلك الإنجازات على مستوى التنافس الرياضي ، بل امتدت إلى استضافة كبرى البطولات العالمية".

وأضاف: إن "ما تحقق من إنجازات وبطولات كان نتيجة للجهود المبذولة على مدار سنوات عديدة من أجل صقل الكفاءات وتأهيلها في أعلى مستوى، والتي أثمرت أبطالاً حققوا الإنجازات، وضعت دولة قطر في مكانة مرموقة على الصعيد الرياضي العالمي".

وأشار إلى أن الدوحة "ستكون محط أنظار العالم، ونحن نتأهب لاستضافة بطولات تقام لأول مرة في الشرق الأوسط؛ مثل بطولة العالم لألعاب القوى 2019، وكأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولتي العالم والماستر للجودو عامي 2022 و2023، وبطولة العالم للألعاب المائية 2023".

وخلال حفل "التميز الرياضي" تم منح جوائز عديدة وبفئات مختلفة للرياضيين والإداريين أثناء الفعالية، حيث حصل معتز عيسى برشم على جائزة أفضل رياضي في الموسم؛ بعدما بدأ موسم الدوري الماسي 2018 بتحقيق أعلى وثبة على مستوى العالم وصلت إلى ارتفاع 2.40 متر في الوثب العالي، مهدت طريقه للفوز بالمركز الأول في الدوحة في مايو.

وذهبت جائزة أفضل رياضية في الموسم إلى دانة سعد المبارك التي يسطع نجمها عاماً بعد عام وترفع مستوى موهبتها للأفضل. وأيضاً من المكرمين الآخرين: عبد الرحمن صامبا الذي نال جائزة التميز الرياضي على خلفية تألقه المتواصل وتحقيقه أفضل الأرقام القياسية، متفوقاً على أبطال العالم ونجوم الألعاب الأولمبية في كل فرصة تتاح له.

وفي الإطار ذاته، مُنحت جوائز إدارية لوزارة التعليم والتعليم العالي على دعمها للحركة الأولمبية القطرية، ومؤسسة "أسباير زون" على دعمها وتنظيمها برامج الرياضة المجتمعية.

قائمة المكرمين في "يوم التميز الرياضي" القطري:

جائزة أفضل رياضي بالموسم: معتز عيسى برشم (الوثب عالي) - الاتحاد القطري لألعاب القوى

جائزة أفضل رياضية بالموسم: الدانة سعد المبارك - الاتحاد القطري للرماية والسهم

جائزة أفضل رياضي بالموسم من ذوي الاحتياجات الخاصة: عبد الرحمن عبد القادر عبد الرحمن

جائزة أفضل رياضية بالموسم من ذوي الاحتياجات الخاصة: سارة حمدي مسعود

جائزة يوم التميز الرياضي: عبد الرحمن صامبا - الاتحاد القطري لألعاب القوى

جائزة أفضل رياضي واعد بالموسم: عبد العزيز محمد وأواب بارو - الاتحاد القطري لألعاب القوى

جائزة أفضل رياضية واعدة بالموسم: رانيا رائد الناجي - لجنة رياضة المرأة القطرية (ألعاب القوى)

جائزة أفضل جوكي بالموسم: فالح بو غنيم

جائزة الاتحاد الذهبي: الاتحاد القطري لألعاب القوى

جائزة أفضل فريق بالموسم (رجال): فريق الاتحاد القطري لكرة اليد داخل الصالات

جائزة أفضل فريق بالموسم (سيدات): فريق قطر لتنس الطاولة - لجنة رياضة المرأة القطرية

جائزة الإنجاز الرياضي: فريق قطر للسباحة عابر قناة المانش، فريق قطر للقفز المظلي، ناصر العطية، فريق قطر للبولينغ