انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. رونالدو من البؤس إلى المجد في هذا الفيديو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 02:52 مساءً - انتشر مقطع فيديو قصير كالنار في الهشيم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، يُلخص حياة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ طفولته في مسقط رأسه جزيرة ماديرا البرتغالية حتى تربعه على عرش الأفضل في عالم "الساحرة المستديرة".

ويُظهر الفيديو مراحل حياة "الدون" البرتغالي وكيف كانت طفولته التي كانت شاهدة على عشقه لكرة القدم في مسقط رأسه، كما أظهر الفيديو تنظيف اللاعب لبعض الشوارع، قبل انتقاله إلى العاصمة البرتغالية للدفاع عن ألوان سبورتينغ أحد أعرق الفرق بالبرتغال.

وفي عام 2003 وقعت أنظار السير أليكس فيرغسون، أسطورة تدريب مانشستر يونايتد، على نجم الكرة البرتغالية من أجل الدفاع عن ألوان "الشياطين الحُمر"، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم وبلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وفي 2009، بات رونالدو أغلى لاعب في تاريخ "اللعبة الشعبية الأولى في العالم"، بانضمامه إلى صفوف فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، ليفوز معه بأربعة ألقاب في "أمجد الكؤوس الأوروبية"، إلى جانب أربع كرات ذهبية مقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية الفرنسية المتخصصة لأفضل لاعب في العالم.

ولم يتطرق الفيديو إلى انتقال "CR7" إلى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، صيف هذا العام في صفقة تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو بعقد يمتد لأربعة أعوام كاملة؛ حيث واصل النجم البرتغالي هوايته في هزّ شباك المنافسين على مختلف المستويات؛ المحلية والقارية.