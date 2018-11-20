انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. أغرب فرصة ضائعة في تاريخ كرة القدم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 02:52 مساءً - بات مهاجم منتخب ليسوتو توميلو خوتلانغ "حديث الساعة" في مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بعدما أهدر أسهل فرصة في كرة القدم، خلال مباراة منتخب بلاده وضيفه تنزانيا، ضمن منافسات المجموعة الـ12 من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وفي التفاصيل، فشل مهاجم ليسوتو في الدقيقة الـ21 في استغلال خطأ مزدوج من مدافع تنزانيا أولاً ثم حارس الضيوف ثانياً، ولم يستطع وضع الكرة في الشباك، رغم سهولة الموقف.

بدورها وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية ما جرى بأنه "أسوأ إهدار لفرصة سهلة في تاريخ الساحرة المستديرة".

ورغم الفرصة السهلة الضائعة، نجح "أصحاب الأرض والجمهور" في اقتناص النقاط كاملة بفضل الفوز بهدف نظيف، ليبقي منتخب ليسوتو على حظوظه في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

وأصبح الصراع محتدماً على البطاقة الثانية في المجموعة بين ليسوتو التي تحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن تنزانيا والرأس الأخضر (4 نقاط)، بعدما نجحت أوغندا في حجز البطاقة الأولى لتصدرها جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

يُذكر أن 13 منتخباً أفريقياً ضمن تأهله إلى بطولة "كان 2019"، المقررة إقامتها في الكاميرون، صيف العام المقبل، من بينها خمسة منتخبات؛ هي: مصر، وتونس، والمغرب، والجزائر، وموريتانيا.

أما باقي المنتخبات فيدور الحديث حول الكاميرون (البلد المضيف)، ونيجيريا، والسنغال، وساحل العاج، ومالي، وغينيا، وأوغندا، ومدغشقر.