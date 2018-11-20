انت الان تتابع تفاصيل خبر إسبانيا تقترح على المغرب ملفاً مشتركاً لمونديال 2030 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 02:52 مساءً - اقترح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على المغرب والبرتغال تقديم ملف ثلاثي مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، نسخة عام 2023.

وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية، أن رئيس الوزراء الإسباني سانشيز، الذي يزور حالياً الرباط، قدّم مقترحاً لنظيره المغربي سعد الدين العثماني، يقضي بتقديم ملف مشترك رفقة البرتغال لتنظيم مونديال 2030.

وكان المغرب تقدم بملف ترشح لاستضافة مونديال 2026 الذي سيعرف لأول مرة مشاركة 48 منتخباً، لكنه خسر في تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في 13 يونيو الماضي، أمام الملف الأمريكي الثلاثي المشترك، والمكون من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وفي حال وافق المغرب على الانضمام إلى ملف إسبانيا والبرتغال فستكون هذه سادس محاولاته لاستضافة نهائيات كأس، بعد أعوام (1994 بأمريكا) و(1998 بفرنسا) و(2002 بكوريا الجنوبية واليابان) و(2006 بألمانيا) و(2026 بأمريكا والمكسيك وكندا).

وحتى الآن، أعلنت الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي أنها ستتقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030، في حين أعلن الاتحاد الإنجليزي، في أغسطس الماضي، أنه سيدرس إمكانية الترشح للاستضافة، في خطوة قد تكون مشتركة أيضاً بين إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة المونديالية المقبلة ستقام في قطر شتاء عام 2022، لتكون أول دولة خليجية وعربية وشرق أوسطية تنال شرف استضافة المونديال، وسط توقعات بأن تنظم الدوحة إحدى أفضل دورات كأس العالم على الإطلاق، في ظل استعداداتها الجارية على قدم وساق لتنظيم بطولة "استثنائية" و"غير مسبوقة".