انت الان تتابع تفاصيل خبر نجم قطري ينافس على جائزة "الأفضل" في آسيا لـ2018 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 02:52 مساءً - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأفضل خلال عام 2018 ، وذلك في الحفل الذي سيقام في الـ28 من نوفمبر الجاري في العاصمة العُمانية مسقط.

ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مدافع نادي السد ومنتخب قطر عبد الكريم حسن، إضافة إلى اليابانيين يوما سوزوكي وكينتو ميساو (كاشيما أنتلرز الياباني).

وقدّم "حسن" (25 عاماً) عروضاً قوية هذا العام، وساهم بشدة في بلوغ "الزعيم" الدور نصف النهائي من "أمجد الكؤوس الآسيوية"، ما أهله للوصول إلى القائمة النهائية للمرشحين لجائزة "الأفضل"، التي حصدها السوري عمر خربين العام المنصرم.

وهذه هي المرة الثانية التي يترشح فيها لاعب قطري لجائزة أفضل لاعب في آسيا، وكانت المرة الأولى عام 2006 والتي حصل عليها خلفان إبراهيم نجم السد السابق والمنتخب القطري.

أما على صعيد المرشحين الآخرين، فقد نجح سوزوكي، صاحب الـ22 عاماً، في قيادة كاشيما إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2018؛ إذ سجّل هدفين في البطولة القارية، وحصل على جائزة أفضل لاعب بها. كما ينطبق الأمر ذاته على مواطنه ميساو الذي أدى دوراً بارزاً في فوز فريقه باللقب القاري، خاصة عن طريق بناء الهجمات.

وعلى صعيد جائزة أفضل لاعبة، انحصرت المنافسة بين الأسترالية سامانثا كير والصينية وانج شوانج واليابانية ساكي كوماجاي؛ حيث تطمح الأولى للفوز بالجائزة الفردية للعام الثاني توالياً؛ بعدما قادت منتخب بلادها إلى الوصول لنهائي كأس آسيا للسيدات 2018 في الأردن.

وتجد كير منافسة قوية مع كوماجاي التي ساهمت في فوز اليابان بكأس آسيا للسيدات للمرة الثانية على التوالي.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات 2018 الإيرانيان علي أشقر حسن زاده ومهدي جاويد والياباني رفائيل هينمي كاتسوتوشي (اليابان)، وعلى جائزة أفضل لاعب شاب الكوري الجنوبي جيون سي-جين والياباني جون نيشيكاوا والسعودي تركي العمار، وعلى جائزة أفضل لاعبة شابة اليابانيات فوكا ناجانو ومويكا مينامي وساوري تاكارادا.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب العراقي باسم قاسم والياباني جو أويا والأوزبكي رافشان حيدروف، وجائزة أفضل مدربة اليابانيتين اساكو تاكاكورا وميو اوكاموتو والتايلاندية نوينجروتاي سراثونجفيان.