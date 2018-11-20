أسامة حسنى: الهاتف لم يتوقف عن الرنين

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جدة - عمرو شويل حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية السابقين والحاليين على الإطمئنان على محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الذى أجرى جراحة ناجحة فى ألمانيا أمس ، الأثنين، لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى، وهو ما تسبب فى آلام العمود الفقرى التى يعانى منها منذ عدة أشهر.

وقال اسامة حسني نجم الاهلي السابق وزوجة أبنة الخطيب أن عدد كبير من نجوم الكرة المصرية تحدثوا معه خلال الساعات الماضية للإطمئنان على صحة الخطيب ، موضحاً أن حالة الخطيب في تحسن مُستمر بعد جراحة الأمس.

وأشار أسامة حسني إلى أن المكالمات لم تنقطع عنه من نجوم سابقين وحاليين في الاهلي والأندية الأخرى للإطمئنان على بيبو ، موضحاً أن محمد حشيش وشريف عبد المنعم "ترافولتا" ومحمد ابوتريكة ومحمد ناجي جدو وأحمد بلال وغيرهم من نجوم الاهلي السابقين حرصوا على الإطمئنان من خلاله على صحة الخطيب وتمنّوا لرئيس الاهلي دوام الصحة والعافية.