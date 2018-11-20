شكرا لقرائتكم الداخلية يسعى للتغلب على الغيابات خلال مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، لخوض مباراة هامة أمام نادي الزمالك في السابعة مساء الخميس المقبل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 15 من مسابقة الدوري العام .

وأكد اللواء عثمان الدسوقي المنسق العام لفريق الكرة بالداخلية، أن الفريق استكمل استعدادته لمباراة الزمالك، مشيراً أن اللاعبين تعاهدوا على خوض مباراة قوية أمام القلعة البيضاء .

وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة ، أن الداخلية يفتقد لجهود حسام باولو و محمد مخلوف لاعبا الفريق، وذلك احتراماً لنظام التعاقدات مع نادي الزمالك، الذي اشترط عدم لعب الثنائي امام الفريق الأبيض بعد إعارتهما للداخلية، كما يفتقد فريق الداخلية لجهود لاعبه إبراهيم ابو اليزيد .

و يقدم الداخلية نتائج جيدة في الدوري، واستطاع الفريق أن يحتل المركز السابع برصيد 16 نقطة، بعد أن حقق الانتصار في أربع مباريات وتعادل وخسر مثلهم، وسيخوض هذه المواجهة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من المتصدر ليحسن من وضعه ويتقدم في جدول الترتيب .