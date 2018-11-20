شكرا لقرائتكم العدوى حكما لمباراة المقاولون والجونة وعادل لـ"إنبى والاتحاد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراتى، اليوم الثلاثاء، ضمن الأسبوع الخامس عشر لدورى القسم الأول، على النحو التالى:

المقاولون العرب والجونة: أحمد العدوى ويعاونه محمد عزازى وأسامة السيد، وأشرف مسعد حكماً رابعاً، وكل من وائل فرحان ومحمد عمارة حكماً خامساً.

إنبى والاتحاد: محمد عادل ويعاونه شريف عبد الله ومحمد فاروق، وأحمد ناصر محمود حكماً رابعاً، وكل من سيد عبد الله وعباس حسن حكماً خامساً.