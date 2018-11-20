شكرا لقرائتكم فيديو.. فان ديك يكشف سر بكاء حكم مواجهة هولندا وألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث فيرجيل فان ديك قائد منتخب هولندا عن تفاصيل حواره مع الحكم الروماني أوفيدو هاتيجان عقب التعادل مع ألمانيا أمس في دوري الأمم الأوروبية بنتيجة 2/2.

وكان حكم المباراة قد دخل فى نوبة بكاء عقب صافرة النهاية، واتجه إليه فان ديك وتبادلا بعض الكلمات وبعدها قام بمعانقته.

وقال فان ديك عند سؤاله من قبل الصحفيين عن سر العناق والبكاء: "تفاجئت ببكاء الحكم وظننت أنه بسبب الهدف المتأخر الذى سجلته ضد ألمانيا، وسألته عن السبب وقال لي أن والدته فارقت الحياة قبل المباراة مباشرة، فقمت بمواساته ومعانقته."

وأضاف قائد هولندا قائلا: "قلت له إنه قدم مباراة رائعة وأدارها بشكل مميز، للتخفيف عنه ومحاولة إخراجه من الحالة السيئة التى كان يمر بها."

وتعادل منتخب هولندا مع ألمانيا فى الدقيقة 91 بهدف فان ديك، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب المانشافت وفرنسا.