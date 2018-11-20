شكرا لقرائتكم برشلونة ينتظر تنفيذ وعد رابيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر أدريان رابيو نجم خط وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسى مسئولى برشلونة بقراره النهائى حول إنتقاله إلى كامب نو من عدمه خلال الفترة المقبلة.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن رابيو أبلغ برشلونة برغبته فى الإنضمام إلى صفوف البارسا بدءاً من الموسم المقبل، وهو ما يؤكد إنتقاله مجاناً لاسيما وأنه عقده سينتهى فى يونيو 2019 وبهذا يضمن مكافأة توقيع خاصة من الفريق الكتالونى

أضافت الصحيفة، أنه على الرغم من أنه لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، إلا أن الهدوء هو سمة برشلونة، فهو يدرك أن اللاعب سوف يفي بوعده، ويتحمل كل الضغوطات الممكنة من باريس سان جيرمان، الذي ما زال يأمل فى تجديد رابيو لعقده والبقاء داخل ملعب "حديقة الأمراء".

كما أبدت إدارة برشلونة ثقتها فى كلمة اللاعب ووالدته وكيلة أعماله، حيث يتواصل إيريك أبيدال المدير الرياضى للنادي، معهم لإنهاء الصفقة.