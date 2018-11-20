شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يفتقد طارق حامد أمام النيجر بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر، عن مباراة النيجر فى الجولة السادسة والأخيرة بتصفيات أمم افريقيا 2019، للإيقاف.
وحصل طارق حامد على إنذارين فى التصفيات، ليتأكد إيقافه، وكان اللاعب حصل على الإنذار الأول فى مباراة تونس فى الجولة الأولى قبل أن يحصل على الانذار الثانى فى مباراة الجولة الخامسة أمام تونس أيضا.
يذكر أن منتخب مصر صعد رسميا لأمم افريقيا 2019 بجانب منتخب تونس عن المجموعة العاشرة.
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