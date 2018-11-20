شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يبحث ترتيبات إقامة الأهلى فى الإمارات قبل مواجهة الوصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد يوسف، المدرب العام للأهلى والقائم بأعمال مدير الكرة، على الاطمئنان على كل ترتيبات إقامة البعثة فى الإمارات.

وأجرى يوسف أكثر من اتصال قبل السفر بسمير عدلى المدير الإدارى، والذى سبق البعثة إلى هناك؛ لإنهاء كل الترتيبات مبكرا، حيث طمأنه "عدلى" على كل الترتيبات المتعلقة بفندق الإقامة ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب وغرفة المحاضرات.

وكانت بعثة الفريق قد غادرت القاهرة صباح اليوم الثلاثاء متجهة إلى الإمارات؛ لمواجهة الوصل الإماراتى يوم الخميس المقبل، فى إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين والتى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.