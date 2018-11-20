شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يخوض ودية مارس خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة القدم إقامة المباراة الودية التى طلب خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى إقامتها فى شهر مارس المقبل خارج مصر.

ويفاوض اتحاد الكرة عددا من المنتخبات الأفريقية لمواجهة أحدها وديا خارج مصر، خاصة أن المنتخب سيواجه النيجر فى الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية فى النيجر، لذا يفضل اتحاد الكرة إقامة المباراة خارج مصر.

يذكر أن منتخب مصر ضمن التأهل لأمم أفريقيا 2019 ومعه منتخب تونس عن المجموعة العاشرة.