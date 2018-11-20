شكرا لقرائتكم خبر عن تجمعات لمدة 48 ساعة للاعبى المنتخب الأولمبى فى يناير وفبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى إقامة تجمعات لمدة 48 ساعة للاعبى المنتخب خلال شهرىّ يناير وفبراير المقبلين، تعويضا عن عدم وجود توقفات دولية طوال الفترة المقبلة حتى مارس 2019.

ويضم شوقى غريب فى هذه التجمعات لاعبى المنتخب الأولمبى الذين يشاركون فى دورى مواليد 97، وكذلك الذين يشاركون فى الدورى الممتاز لكن بصفة غير أساسية حفاظا على استقرار مسابقة الدورى العام.

يذكر أن المنتخب الأولمبى واجه تونس مرتين وديا مؤخرا، وفاز فى الأولى 4-1، قبل أن يتفوق فى الثانية بهدف نظيف.