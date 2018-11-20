شكرا لقرائتكم خبر عن تجمعات لمدة 48 ساعة للاعبى المنتخب الأولمبى فى يناير وفبراير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى إقامة تجمعات لمدة 48 ساعة للاعبى المنتخب خلال شهرىّ يناير وفبراير المقبلين، تعويضا عن عدم وجود توقفات دولية طوال الفترة المقبلة حتى مارس 2019.
ويضم شوقى غريب فى هذه التجمعات لاعبى المنتخب الأولمبى الذين يشاركون فى دورى مواليد 97، وكذلك الذين يشاركون فى الدورى الممتاز لكن بصفة غير أساسية حفاظا على استقرار مسابقة الدورى العام.
يذكر أن المنتخب الأولمبى واجه تونس مرتين وديا مؤخرا، وفاز فى الأولى 4-1، قبل أن يتفوق فى الثانية بهدف نظيف.
شكرا لقرائتكم خبر عن تجمعات لمدة 48 ساعة للاعبى المنتخب الأولمبى فى يناير وفبراير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .