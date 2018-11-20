شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الغار وهانيا الحمامى يتأهلان لدور الـ16 ببطولة هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى محمد أبو الغار المصنف العاشر عالمياً، وهانيا الحمامى إلى دور الـ16 من بطولة هونج كونج الفتوحة للاسكواش. وفاز محمد أبو الغار بنتيجة 3 أشواط نظيفة، جاءت نتائجها كالتالى: 11/3 ، 11/6 ، 11/2. فيما فازت هانا الحمامى بنتيجة 3 أشواط نظيفة على نظيرتها أوليفيا فى مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-8، 11-9، 11-5. كما تأهلت نور الشربينى المصنفة الأولى عالمياً وكذلك محمد الشوربجى، ونور الطيب المصنفة الثالثة، إلى دور الـ16 ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

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