تعرف على تشكيل المقاولون والجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس وهشام زكريا المديرين الفنيين لفريقى المقاولون والجونة تشكيلة فريقهما التى ستخوض لقاء اليوم المقرر إقامته بعد قليل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر. وجاء تشكيل المقاولون على النحو التالى: حسن شاهين فى حراسة المرمى الدفاع: إبراهيم عادل - محمد سمير - حسن الشامى - أحمد الشيمى الوسط: إبراهيم صلاح - أحمد محمود طيطا - لويس اواردو - محمد سوسته الهجوم: محمد طلعت - أحمد على كامل بينما جاء تشكيل الجونة على النحو التالى:-

بينما جاء تشكيل الجونة على النحو التالى:- حراسة المرمى: هيثم محمد الدفاع: أحمد على - لوى وائل - أحمد سعيد أوكا - خالد صبحى الوسط: جانوش بانوم - مصطفى جابر - محمد عبد الجواد - أحمد مجدى الهجوم: إسلام رشدى - جدو

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