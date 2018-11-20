شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأهلى ينهى الاستعداد لعمومية 24 نوفمبر لمناقشة الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى النادى الأهلى الاستعدادات لانعقاد الجمعية العمومية العادية يومى 23 و24 من نوفمبر لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى، أبرزها التصديق على اجتماعات الجمعيات السابقة واعتماد السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى إحاطة العمومية بما تم من إجراءات بشأن بيع حقوق النادى. وانتهى الأهلى من وضع كشوف الأعضاء الذين يحق لهم التصويت فى الجمعية العمومية التى ستقام على يومى الجمعة والسبت المقبلين لكنها لن تكتمل يوم الجمعة وقد تكتمل يوم السبت.

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